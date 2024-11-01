مهرجان الجونة

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ماريان خوري لـ"مصراوي": "الجونة السينمائي" شهد تركيزا كبيرا على الأفلام العربية

11:38 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    ماريان خوري
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    المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي ماريان خوري
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    ماريان خوري وعمرو منسي يستقبلان المشاركين في برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة
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    ماريان خوري
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    ماريان خوري من مهرجان الجونة
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    ماريان خوري في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
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    ماريان خوري
  • عرض 13 صورة
    ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 13 صورة
    ماريان خوري
  • عرض 13 صورة
    ماريان خوري
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    بالصور| وصول ماريان خوري وأحمد شوقي حفل افتتاح سابع دورات مهرجان الجونة السينمائي
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    ماريان خوري
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الجونة – منى الموجي:

قالت المنتجة والمخرجة ماريان خوري، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، أن التحدي الأكبر الذي واجهه المهرجان في دورته السابعة، هو خروجه في الموعد المحدد له دون تأجيل.

وتابعت في تصريح خاص لـ"مصراوي": "إننا نقدر نقدم الدورة في ميعادها كان شيء مهم قوي، إننا نلحق نعمل الشغل ده كله في ميعاده دون تأجيل، وكان فيه تحدي إننا نجمع كل العدد ده من الأفلام والفعاليات، والانتهاء من البلازا في الوقت المحدد، وكذلك من تجهيز المعارض".

وأشارت ماريان إلى أن الجمهور شاهد أفلاما روائية طويلة وأفلاما عربية عظيمة هذا العام: "البرنامج ضم أفلاما لبنانية وفلسطينية وأردنية بجانب الأفلام العالمية، وكان فيه تركيز عربي قوي".

وتعليقا على أزمة عدم عرض الفيلم القصير "أخر المعجزات" بافتتاح الدورة السابعة، قالت "هذه الأزمات تحدث في كل المهرجانات، الفيلم لم يُعرض لأسباب لوجيستية، وهناك أزمات تحدث طوال الوقت ونحاول حلها، هذا جزء من صناعة المهرجان".

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة مساء يوم الخميس 24 أكتوبر ويُقام حفل الختام مساء اليوم الجمعة 1 نوفمبر، للإعلان عن الأفلام الفائزة.

ماريان خوري مهرجان الجونة السينمائي الأفلام العربية
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