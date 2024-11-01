مهرجان الجونة

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تامر هجرس لـ"مصراوي": شعار مهرجان الجونة "سينما من أجل الإنسانية" رسالة إيجابية للعالم

11:02 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024

الفنان تامر هجرس

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الجونة- منى الموجي:

حرص الفنان تامر هجرس على التواجد في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي انطلقت فعالياتها مساء يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر.

وشدد هجرس في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" على أهمية التركيز على القضايا الفلسطينية في مهرجان الجونة السينمائي من خلال برنامج نافذة على فلسطين، لمساعدة الشعب الفلسطيني وكذلك اللبناني، وتسليط الضوء على قضاياهم وما يتعرضون له "كان مهم نحضر هذه الدورة تحديدا".

وأضاف "وشعار سينما من أجل الإنسانية في محله وإن شاء الله يكون فيه رسالة إيجابية للعالم للاهتمام بالقضايا المهمة".

جدير بالذكر أن تامر هجرس عُرض له مؤخرًا فيلم جوازة توكسيك، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، ومحمد أنور.

الفنان تامر هجرس مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي
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