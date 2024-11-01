نسرين طافش تستعرض جمالها في مهرجان الجونة.. والجمهور: "أميرة كل النجمات"

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة السورية نسرين طافش الأنظار من أحدث ظهور لها في مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت نسرين، مقطع فيديو من ظهورها على "السجادة كربت"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الملوك مختلفة تمامًا عن المشاهير.. الملكية لها سحرها الخاص".

وتفاعل رواد انستجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "اميرة كل النجمات"، "أيقونة الجمال"، "أحلى وأجمل ملكة جمال الكون"، "اميرة حلوة وجميلة"، "ملكة الاناقة والجمال والطلة الحلوة"، "أميرة هاربة من القصر".

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ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

وكانت آخر مشاركات الفنانة نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي وعرض في شهر مايو الماضي.

يذكر أن نسرين طافش تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها مسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي.

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