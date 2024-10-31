محمد رمضان يحيي حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي

كتب - معتز عباس:

يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، غدًا الجمعة.

ونشر رمضان بوستر الحفل الغنائي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "استعدوا لليلة الختامية النهائية في مهرجان الجونة السينمائي يوم الجمعة 1 نوفمبر! هل أنت مستعد للحظات لا تنسى من الموسيقى والرقص؟، هذه الليلة ستكون نار!".

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس الموافق 24 أكتوبر، وتنتهي غدا الجمعة 1 نوفمبر بحفل ختام لإعلان الجوائز.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

يذكر أن محمد رمضان يخوض بطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من الفنانين بينهم خالد الصاوي، ماجد الكدواني، شريف سلامة، وآخرين.

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