بالصور.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة في ثامن أيام مهرجان الجونة

طلاب أكاديمية MBC ونجوم السعودية يشاركون في نشاطات وفعاليات على هامش

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة هنادي مهنا، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء في ثامن أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وشهد اليوم الخميس 31 أكتوبر ثامن أيام مهرجان الجونة السينمائي، عرض عدة أفلام ضمن برنامج الدورة السابعة، وهي:

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

7:00 مساءً | 92 د

شكرًا لأنك تحلم معنا!

قاعة أوديماكس

( مدرسة منارة )

11:00 صباحًا | 166 د

بذرة التين المقدس

2:15 مساءً | 97 د

النَفَس الأخير

4:30 مساءً | 98 د

المعماري

6:45 مساءً | 90 د

احتياجات مُسافِرة

9:00 مساءً | 111 د

حصار المد والجزر

سي سينما 1

2:00 مساءً | 83 د

برنامج الأفلام القصيرة 4

5:00 مساءً | 76 د

أضواء صغيرة

7:00 مساءً | 93 د

قصة سليمان

9:15 مساءً | 93 د

196 متر

سي سينما 2

12:00 مساءً | 74 د

برنامج الأفلام القصيرة 3

2:00 مساءً | 102 د

دفاتر مايا

4:15 مساءً | 91 د

مشقلب

7:00 مساءً | 82 د

أبي

سي سينما 3

1:00 مساءً | 85 د

تدفُّق

3:15 مساءً | 96 د

حكاية رمزية عن المدينة

ثماني بطاقات بريدية من المدينة الفاضلة.

5:30 مساءً | 89 د

سيلَما

7:30 مساءً | 84 د

نوع جديد من البرِّيَّة.

9:30 مساءً | 99 د

سام

أكاديمية ديزي

9:00 مساءً | 90 د

برنامج سيني جونة للمواهب الصاعدة 2.

11:00 مساءً | 84 د

مذبحة منشار تكساس.

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس الموافق 24 أكتوبر، وتنتهي غدا الجمعة 1 نوفمبر بحفل ختام لإعلان الجوائز.