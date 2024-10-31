25 صورة.. إطلالة جريئة لـ رانيا منصور في ثامن أيام مهرجان الجونة السينمائي

كتب - معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد:

تألقت الفنانة رانيا منصور في أحدث ظهور لها، من مشاركتها في اليوم الثامن ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت رانيا بإطلالة جرئية، مرتدية بنطال باللون الأبيض، وتوب مكشوف البطن.

يشهد الخميس 31 أكتوبر ثامن أيام مهرجان الجونة السينمائي، عرض عدة أفلام ضمن برنامج الدورة السابعة، وهي: (شكرًا لأنك تحلم معنا!، بذرة التين المقدس، النَفَس الأخير، المعماري، احتياجات مُسافِرة، حصار المد والجزر، أضواء صغيرة، قصة سليمان، دفاتر مايا، مشقلب، أبي، تدفُّق، حكاية رمزية عن المدينة، ثماني بطاقات بريدية من المدينة الفاضلة، نوع جديد من البرِّيَّة، سام، أكاديمية ديزي، مذبحة منشار تكساس".

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس الموافق 24 أكتوبر، وتنتهي غدا الجمعة 1 نوفمبر بحفل ختام لإعلان الجوائز.