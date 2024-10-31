حلا شيحة تعلق على حضورها ندوة "السلم والثعبان" بمهرجان الجونة

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة حلا شيحة، على حضورها ندوة فيلم "السلم والثعبان" التي أقيمت على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة هذا العام.

ونشرت حلا، صورا لها من الندوة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ممتنة وسعيدة واستمتعت بندوة خاصة لفيلم كان له وما زال لليوم له بصمة خاصة بعد مرور ٢٣ سنة فيلم السلم والثعبان".

وأضافت: "مع المخرج طارق العريان ومحمد حفظي، والمبدع هشام نزيه خلال فعاليات مهرجان الجونة".

وكان مهرجان الجونة السينمائي احتفل بفيلم "السلم والثعبان" ضمن فعاليات الدورة السابعة التي انطلقت في 24 أكتوبر، وذلك بعد مرور 23 عاما على عرضه الأول.

ونظم المهرجان جلسة جمعت صاحب قصة الفيلم ومخرجه طارق العريان، ومؤلف العمل محمد حفظي، وبطلته حلا شيحة، ومؤلف موسيقى العمل هشام نزيه، وأدارها الناقد أندرو محسن مدير البرمجة في المهرجان.

وكان من بين المشاهير الذين حضروا الجلسة: تارا عماد، فدوى عابد، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، تامر دويدار الرئيس التنفيذي لمدن o west ومكادي هايتس، ركين سعد، داليا شوقي، إنجي كيوان، محمود ياسين جونيور، تامر حبيب.