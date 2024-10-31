ياسمين رئيس تعلق على انتقاد أحد الحضور لمشهد التحرش في ''الفستان الأبيض''

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي، مؤتمرا صحفيا لفيلم الفستان الأبيض، بحضور صناعه، صباح اليوم الخميس 31 أكتوبر، ثامن أيام الدورة السابعة. وأدار المؤتمر الناقد أندرو محسن مدير البرمجة، وحضره: المنتج محمد حفظي، المنتج طارق نصر، الفنانة ياسمين رئيس، الفنانة إنجي أبو السعود، الفنانة أسماء جلال، الفنان أحمد خالد صالح، الفنانة سلوى محمد علي.

انتقد أحد حضور المؤتمر مشهد التحرش الموجود في الفيلم، خاصة وأن العمل لم يُظهر وجود تحرك لحماية الفتاة وانقاذها، لترد ياسمين رئيس، موجهة سؤالا له: "نزلت وسط البلد يوم الوقفة قبل كده؟، بيكونوا واخدين راحتهم طول الوقت، والبنات بتحاول تمشي بسرعة وتبعد عن المكان، عشان محدش يتعرض ليهم".

وتابعت "مش بيبقى فيه وقت إن حد يدخل ينقذ حد، لو شفت ده فعلا قدامك هتعرف إن فعلا مبيكونش فيه وقت إن أنت نفسك تاخد نفسك، مش عايزة أقولك أنا قعدت مع ناس اتقفل عليها دواير بجد، وقدروا يتعافوا ومكملين بس الصورة دي لسه في خيالهم، ومستحيل كراجل تحس بالموقف ده حتى لو شفته قدامك".

"الفستان الأبيض" تأليف وإخراج جيلان عوف، بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، إنجي أبو السعود.