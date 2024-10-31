أسماء جلال تخطف الأنظار من مهرجان الجونة.. والجمهور: "عروسة البحر"

كتب - معتز عباس

تألقت الفنانة أسماء جلال في أحدث جلسة تصوير خضعت لها من مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت أسماء مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "من الرحلة التي لا مفر منها للعثور على الفستان الأفضل".

وارتدت أسماء بفستان باللون الأزرق اللامع، من مشاركتها في حفل العرض الخاص لفيلم "الفستان الأبيض، في الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس.

وتفاعل رواد انستجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى واحدة"، "أشطر واحدة بجد"، "سيدة الجمال، "ايه ياعم الحلاوة دي"، "يا روحي على الجمال"، "يخربيت القمر والجمال"، أحلى عروسة البحر".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Asmaa Galal أسماء جلال‎‏ (@‏‎asmaa_galal‎‏)‎‏

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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