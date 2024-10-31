مخرجة "الفستان الأبيض" تنفي إساءة الفيلم للصحفيين.. وحفظي: أين هي الإساءة؟

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي، مؤتمرا صحفيا لفيلم الفستان الأبيض، بحضور صناعه، صباح اليوم الخميس 31 أكتوبر، ثامن أيام الدورة السابعة. وأدار المؤتمر الناقد أندرو محسن مدير البرمجة، وحضره: المنتج محمد حفظي، المنتج طارق نصر، الفنانة ياسمين رئيس، الفنانة إنجي أبو السعود، الفنانة أسماء جلال، الفنان أحمد خالد صالح، الفنانة سلوى محمد علي.

نفت جيلان عوف مخرجة ومؤلفة فيلم "الفستان الأبيض، أن الفيلم يسيء للصحفيين، إذ تظهر بطلة العمل كصحفية لم تجد فرصة للعمل وتقابل في مشوارها زميل لها خريج الدفعة التي سبقتها، واضطرته الظروف لقبول وظيفة بعيدة عن مجال دراسته إذ يعمل كفرد أمن.

وقالت جيلان: "بالعكس تماما مهنة الصحافة مهمة جدا والفكرة من الفيلم أن وردة تتطلع تكون صحفية ولم تأت لها الفرصة، نحن نُقدر هذه المهنة وهي حلمها تصبح صحفية ولكن لم تنجح في تحقيق الحلم، ومعها فقط كارنيه متدربة".

وعلق المنتج محمد حفظي المشارك في إنتاج العمل: "أنا لا افهم أين هي الإساءة التي قدمتها الشخصية تجاه مهنة الصحافة، ونحن في بلد معروف أن ليس كل الناس فيه تعمل وفقا لدراستها، هي تحاول العمل في هذا المجال وحارس الأمن أكيد حاول يشتغل في مجال دراسته.

"الفستان الأبيض" تأليف وإخراج جيلان عوف، بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، إنجي أبو السعود.