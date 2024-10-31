منتج "الفستان الأبيض" يتوقع نجاحه بسبب الستات.. والبطلة: من يراهن علينا يكسب دائما

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي، مؤتمرا صحفيا لفيلم الفستان الأبيض، بحضور صناعه، صباح اليوم الخميس 31 أكتوبر، ثامن أيام الدورة السابعة. وأدار المؤتمر الناقد أندرو محسن مدير البرمجة، وحضره: المنتج محمد حفظي، المنتج طارق نصر، الفنانة ياسمين رئيس، الفنانة إنجي أبو السعود، الفنانة أسماء جلال، الفنان أحمد خالد صالح، الفنانة سلوى محمد علي.

وجه المنتج طارق نصر الشكر للمنتج محمد حفظي على إتاحته فرصة التعاون في إنتاج الفيلم. وعن العمل قال "الفيلم قصة مختلفة لاثنين في مشوار، وجيلان عوف عملت شغل رائع، وأرى أنه سينجح وستكون الستات هي السبب في نجاحه، بصراحة الرجال سيذهبون لمشاهدته ولكن النساء هتكون السبب في النجاح".

وعلقت الفنانة ياسمين رئيس "من يراهن على النساء يكسب دائما لأنهن القوة الشرائية الأكبر".

كما وجه الفنان أحمد خالد صالح الشكر للمخرجة جيلان عوف وللمنتج محمد حفظي على فرصة وجوده في الفيلم "الذي يعبر عن مجتمعنا وأشياء تخصنا".

"الفستان الأبيض" تأليف وإخراج جيلان عوف، بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، إنجي أبو السعود.