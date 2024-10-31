مهرجان الجونة

إعلان

أسماء جلال: مشهد الرقص في "الفستان الأبيض" لحظة تحرر للشخصية وتعبير عن غضبها

05:02 م الخميس 31 أكتوبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مؤتمر الفستان الأبيض في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 3 صورة
    مؤتمر الفستان الأبيض في مهرجان الجونة السينمائي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي، مؤتمرا صحفيا لفيلم الفستان الأبيض، بحضور صناعه، صباح اليوم الخميس 31 أكتوبر، ثامن أيام الدورة السابعة. وأدار المؤتمر الناقد أندرو محسن مدير البرمجة، وحضره: المنتج محمد حفظي، المنتج طارق نصر، الفنانة ياسمين رئيس، الفنانة إنجي أبو السعود، الفنانة أسماء جلال، الفنان أحمد خالد صالح، الفنانة سلوى محمد علي.

قالت الفنانة أسماء جلال: "المخرجة جيلان عوف كانت مهتمة جدا بالتحضيرات قبل الفيلم بفترة، وألا نأخذ الأمور بشكل سطحي، والتقت بأحد سكان المنطقة التي نصوّر فيها، حتى يحكي لنا"، وعن مشهد الرقص في الفيلم، علقت "كان هدفها ألا ترقص الشخصية بشكل جيد، فهي فتاة تشعر بالغضب من ابنة خالتها، وعبرت عن الغضب بحركات وبعدما أحرجها شخص بالإشارة إلى أن هذا المكان لا تنتمي إليه، فكانت لحظة تحرر".

"الفستان الأبيض" تأليف وإخراج جيلان عوف، بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، إنجي أبو السعود.






الجونة أسماء جلال مهرجان الجونة السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
منتج "الفستان الأبيض" يتوقع نجاحه بسبب الستات.. والبطلة: من يراهن علينا يكسب دائما

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو