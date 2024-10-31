مخرجة "الفستان الأبيض": صوّرنا بأماكن حقيقية وأردت إظهار روح القاهرة

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي، مؤتمرا صحفيا لفيلم الفستان الأبيض، بحضور صناعه، صباح اليوم الخميس 31 أكتوبر. أدار المؤتمر الناقد أندرو محسن مدير البرمجة في الدورة السابعة، وحضره: المنتج محمد حفظي، المنتج طارق نصر، الفنانة ياسمين رئيس، الفنانة إنجي أبو السعود، الفنانة أسماء جلال، الفنان أحمد خالد صالح، الفنانة سلوى محمد علي.

وقالت جيلان عوف مخرجة ومؤلفة الفيلم: "فيلم الفستان الأبيض بحبه جدا، وكتبت السيناريو في فترة طويلة، ويتناول شخصية العروسة مع ابنة خالتها، وعن رحلتهما في المدينة، رحلة للفستان ولمن يقابلونهم، وإلى أي مدى تفهم العروسة ما الذي تريده في حياتها".

وأضافت "طورت السيناريو كثيرا والنسخة التي تم تصويرها كانت النسخة الـ16 للفيلم". وعن اختيار الأماكن التي تم التصوير فيها، أوضحت أن القاهرة شخصية من ضمن شخصيات الفيلم، متابعة "جمال القاهرة يرجع إلى فكرة التنوع، وهناك اختلافا كبيرا من شارع للثاني، ورغبت في نقل تجربة البنات وتجربتنا مع المدينة، وعلى قدر الإمكان أظهرنا أماكن وطبقات مختلفة، ومباني تنتمي لعصور قديمة، وهذه حلاوة المدينة أن ليس هناك مكانا بها يشبه الآخر، وكان الأمر معضلة إنتاجية كبيرة، إذ تطلب عدم التصوير في أي ستوديو، وصوّرنا في أماكن حقيقية حتى داخلي الشقق، وأردت من ذلك إظهار روح القاهرة".

"الفستان الأبيض" تأليف وإخراج جيلان عوف، بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، إنجي أبو السعود.







