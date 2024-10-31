ياسمين رئيس تعلن دخولها عالم الإنتاج.. وأسماء جلال تطلب منها أن تنتج لها

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي، مؤتمرا صحفيا لفيلم الفستان الأبيض، بحضور صناعه، صباح اليوم الخميس 31 أكتوبر، ثامن أيام الدورة السابعة. وأدار المؤتمر الناقد أندرو محسن مدير البرمجة، وحضره: المنتج محمد حفظي، المنتج طارق نصر، الفنانة ياسمين رئيس، الفنانة إنجي أبو السعود، الفنانة أسماء جلال، الفنان أحمد خالد صالح، الفنانة سلوى محمد علي.

قالت ياسمين رئيس إن شخصية وردة في الفستان الأبيض لا تشبه "هيام" الشخصية التي قدمتها في فيلم "فتاة المصنع"، موضحة "وردة متعلمة ومن طبقة تحت المتوسطة لكن هيام غير متعلمة ولا تعرف تقرأ وتكتب، هي بنت تعيش في منطقة تحولت لشعبية ولم تكن كذلك، أما هيام فكانت تعيش في منطقة عشوائية أكتر".

وعبرت ياسمين عن إعجابها بتوثيق جيلان للمدينة، مؤكدة أن مع مرور الوقت تتغير ملامح المدينة، وتصبح الأفلام وثيقة لنعرف كيف كان الوضع قبل التغيير.

وعن مشاركتها في إنتاج الفيلم، علق المنتج محمد حفظي "ياسمين ناوية تفتح شركة إنتاج وهتنتج أفلام قريب"، ومازحتها أسماء طالبة منها أن تنتج لها، لترد ياسمين "هعملك ٣ أفلام".

وأوضحت ياسمين "أريد تقديم أعمال بطريقة معينة"، مشيرة إلى أن ارتفاع أجر النجوم أحيانا يكون عائقا في تقديمهم الأدوار التي يريدونها، وأن الحل من وجهة نظرها أن تكون منتجة للعمل.

"الفستان الأبيض" تأليف وإخراج جيلان عوف، بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، إنجي أبو السعود.