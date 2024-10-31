سميح ساويرس لـ"مصراوي": الإقبال على مهرجان الجونة السينمائي أكبر من الأعوام السابقة

الجونة- منى الموجي:

قال المهندس سميح ساويرس إن الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، عوضت التأجيل والمشاكل التي تعرض لها المهرجان في دورته العام الماضي.

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي": "والإقبال أكبر من أي عام سابق، وهو ما يمنحني إحساسا بأننا نسير في الطريق الصحيح"، متابعا "وعدد الناس اللي موجودة مش معقول زي سوق، وده معناه أن الناس جاية لسيني سينما وللفعاليات اكتر من أنه حفلة افتتاح أو حفلة بعد الافتتاح، وأنهم متواجدون بسبب السينما ولحضور مهرجان سينما".

جدير بالذكر أن الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي انطلقت في 24 أكتوبر وتُختتم مساء الجمعة 1 نوفمبر بالإعلان عن الأعمال الفائزة.