مهرجان الجونة

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رقص مايان السيد وداليا شوقي وفراج على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي

02:13 م الخميس 31 أكتوبر 2024
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    داليا شوقي بمهرجان الجونة
  • عرض 26 صورة
    داليا شوقي بمهرجان الجونة
  • عرض 26 صورة
    داليا شوقي بمهرجان الجونة
  • عرض 26 صورة
    داليا شوقي بمهرجان الجونة
  • عرض 26 صورة
    داليا شوقي بمهرجان الجونة
  • عرض 26 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 26 صورة
    داليا شوقي
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    محمد فراج يقدم تكريما مهما في مهرجان الجونة السينمائي
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    بسنت شوقي ومحمد فراج الجونة السينمائي 2023
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كتبت- سهيلة أسامة:

شارك عدد من نجوم الفن الرقص مع فتى السجادة الحمراء أندرو ويف خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو ظهر فيه الشاب أندرو ويف وهو يقوم بوضع السجادة الحمراء أمام عدد من النجوم للمشي والرقص عليها وكان أبرزهم مايان السيد، تارا عماد، أمير المصري، محمد فراج، داليا شوقي.

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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مايان السيد تارا عماد محمد فراج نجوم يرقصون مع فتى السجادة الحمراء فتى السجادة الحمراء مهرجان الجونة السينمائي أندرو ويف
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