مهرجان الجونة

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الخميس.. "الجونة السينمائي" يعرض "شكرا لأنك تحلم معنا" و"قصة سليمان" في يومه الثامن

10:43 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

مهرجان الجونة السينمائي

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الجونة- منى الموجي:
يشهد الخميس 31 أكتوبر ثامن أيام مهرجان الجونة السينمائي، عرض عدة أفلام ضمن برنامج الدورة السابعة، وهي:
مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

7:00 مساءً | 92 د
شكرًا لأنك تحلم معنا!

قاعة أوديماكس
( مدرسة منارة )

11:00 صباحًا | 166 د
بذرة التين المقدس

2:15 مساءً | 97 د
النَفَس الأخير

4:30 مساءً | 98 د
المعماري

6:45 مساءً | 90 د
احتياجات مُسافِرة

9:00 مساءً | 111 د
حصار المد والجزر

سي سينما 1
2:00 مساءً | 83 د
برنامج الأفلام القصيرة 4

5:00 مساءً | 76 د
أضواء صغيرة

7:00 مساءً | 93 د
قصة سليمان

9:15 مساءً | 93 د
196 متر

سي سينما 2
12:00 مساءً | 74 د
برنامج الأفلام القصيرة 3

2:00 مساءً | 102 د
دفاتر مايا

4:15 مساءً | 91 د
مشقلب

7:00 مساءً | 82 د
أبي

سي سينما 3
1:00 مساءً | 85 د
تدفُّق

3:15 مساءً | 96 د
حكاية رمزية عن المدينة
ثماني بطاقات بريدية من المدينة الفاضلة.

5:30 مساءً | 89 د
سيلَما

7:30 مساءً | 84 د
نوع جديد من البرِّيَّة.

9:30 مساءً | 99 د
سام

أكاديمية ديزي
9:00 مساءً | 90 د
برنامج سيني جونة للمواهب الصاعدة 2.

11:00 مساءً | 84 د
مذبحة منشار تكساس.
وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس الموافق 24 أكتوبر، وتنتهي غدا الجمعة 1 نوفمبر بحفل ختام لإعلان الجوائز.

مهرجان الجونة السينمائي الجونة مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة
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