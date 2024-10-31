الخميس.. "الجونة السينمائي" يعرض "شكرا لأنك تحلم معنا" و"قصة سليمان" في يومه الثامن

الجونة- منى الموجي:

يشهد الخميس 31 أكتوبر ثامن أيام مهرجان الجونة السينمائي، عرض عدة أفلام ضمن برنامج الدورة السابعة، وهي:

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

7:00 مساءً | 92 د

شكرًا لأنك تحلم معنا!

قاعة أوديماكس

( مدرسة منارة )

11:00 صباحًا | 166 د

بذرة التين المقدس

2:15 مساءً | 97 د

النَفَس الأخير

4:30 مساءً | 98 د

المعماري

6:45 مساءً | 90 د

احتياجات مُسافِرة

9:00 مساءً | 111 د

حصار المد والجزر

سي سينما 1

2:00 مساءً | 83 د

برنامج الأفلام القصيرة 4

5:00 مساءً | 76 د

أضواء صغيرة

7:00 مساءً | 93 د

قصة سليمان

9:15 مساءً | 93 د

196 متر

سي سينما 2

12:00 مساءً | 74 د

برنامج الأفلام القصيرة 3

2:00 مساءً | 102 د

دفاتر مايا

4:15 مساءً | 91 د

مشقلب

7:00 مساءً | 82 د

أبي

سي سينما 3

1:00 مساءً | 85 د

تدفُّق

3:15 مساءً | 96 د

حكاية رمزية عن المدينة

ثماني بطاقات بريدية من المدينة الفاضلة.

5:30 مساءً | 89 د

سيلَما

7:30 مساءً | 84 د

نوع جديد من البرِّيَّة.

9:30 مساءً | 99 د

سام

أكاديمية ديزي

9:00 مساءً | 90 د

برنامج سيني جونة للمواهب الصاعدة 2.

11:00 مساءً | 84 د

مذبحة منشار تكساس.

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس الموافق 24 أكتوبر، وتنتهي غدا الجمعة 1 نوفمبر بحفل ختام لإعلان الجوائز.