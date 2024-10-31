الخميس.. "الجونة السينمائي" يعرض "شكرا لأنك تحلم معنا" و"قصة سليمان" في يومه الثامن
الجونة- منى الموجي:
يشهد الخميس 31 أكتوبر ثامن أيام مهرجان الجونة السينمائي، عرض عدة أفلام ضمن برنامج الدورة السابعة، وهي:
مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة
7:00 مساءً | 92 د
شكرًا لأنك تحلم معنا!
قاعة أوديماكس
( مدرسة منارة )
11:00 صباحًا | 166 د
بذرة التين المقدس
2:15 مساءً | 97 د
النَفَس الأخير
4:30 مساءً | 98 د
المعماري
6:45 مساءً | 90 د
احتياجات مُسافِرة
9:00 مساءً | 111 د
حصار المد والجزر
سي سينما 1
2:00 مساءً | 83 د
برنامج الأفلام القصيرة 4
5:00 مساءً | 76 د
أضواء صغيرة
7:00 مساءً | 93 د
قصة سليمان
9:15 مساءً | 93 د
196 متر
سي سينما 2
12:00 مساءً | 74 د
برنامج الأفلام القصيرة 3
2:00 مساءً | 102 د
دفاتر مايا
4:15 مساءً | 91 د
مشقلب
7:00 مساءً | 82 د
أبي
سي سينما 3
1:00 مساءً | 85 د
تدفُّق
3:15 مساءً | 96 د
حكاية رمزية عن المدينة
ثماني بطاقات بريدية من المدينة الفاضلة.
5:30 مساءً | 89 د
سيلَما
7:30 مساءً | 84 د
نوع جديد من البرِّيَّة.
9:30 مساءً | 99 د
سام
أكاديمية ديزي
9:00 مساءً | 90 د
برنامج سيني جونة للمواهب الصاعدة 2.
11:00 مساءً | 84 د
مذبحة منشار تكساس.
وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس الموافق 24 أكتوبر، وتنتهي غدا الجمعة 1 نوفمبر بحفل ختام لإعلان الجوائز.
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