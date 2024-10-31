مهرجان الجونة

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مهرجان الجونة السينمائي ينظم مؤتمرا صحفيا لفريق فيلم "الفستان الأبيض" اليوم

10:34 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

مهرجان الجونة السينمائي

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الجونة- منى الموجي:

ينظم مهرجان الجونة السينمائي الخميس 31 أكتوبر ثامن أيام دورته السابعة، فعاليات متنوعة، تضم جلسات نقاش وورش ومؤتمر صحفي، ونستعرضها في السطور التالية..

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

حجرة الورش

10:00 صباحًا- 3:00 مساءً

الممثلون والحركة تدريب: كريمة منصور في حجرة الورشة - ورشة مغلقة.

11:00 صباحا

مؤتمر صحفي لفيلم الفستان الأبيض، بحضور صناعه: ياسمين رئيس، أسماء جلال، محمد حفظي، أحمد خالد صالح.

4:00 عصرا

ختام السيني جونة وإعلان الجوائز.

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس الموافق 24 أكتوبر، وتنتهي غدا الجمعة 1 نوفمبر بحفل ختام لإعلان الجوائز.

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مهرجان الجونة السينمائي فيلم الفستان الأبيض ثامن أيام مهرجان الجونة مؤتمر صحفا لفريق فيلم الفستان الأبيض
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