مهرجان الجونة السينمائي ينظم مؤتمرا صحفيا لفريق فيلم "الفستان الأبيض" اليوم
الجونة- منى الموجي:
ينظم مهرجان الجونة السينمائي الخميس 31 أكتوبر ثامن أيام دورته السابعة، فعاليات متنوعة، تضم جلسات نقاش وورش ومؤتمر صحفي، ونستعرضها في السطور التالية..
مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة
حجرة الورش
10:00 صباحًا- 3:00 مساءً
الممثلون والحركة تدريب: كريمة منصور في حجرة الورشة - ورشة مغلقة.
11:00 صباحا
مؤتمر صحفي لفيلم الفستان الأبيض، بحضور صناعه: ياسمين رئيس، أسماء جلال، محمد حفظي، أحمد خالد صالح.
4:00 عصرا
ختام السيني جونة وإعلان الجوائز.
وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس الموافق 24 أكتوبر، وتنتهي غدا الجمعة 1 نوفمبر بحفل ختام لإعلان الجوائز.
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