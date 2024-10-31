"القاهرة والناس" تذيع فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة بدورته السابعة

كتب- هاني صابر:

تختتم فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، غدا الجمعة، حيث استمرت الفعاليات من الخميس 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما والفن في مصر والعالم العربي ومختلف دول العالم.

وتذيع قناة "القاهرة والناس" مباشرة على شاشتها فعاليات حفل ختام المهرجان

، وذلك حسبما أعلنت القناة عبر حسابها على "فيسبوك".

وشهد المهرجان عرض العديد من الأفلام المهمة على مدار أسبوع بحضور ومشاركة كبار نجوم الفن، وتم تغطية فعاليات ومؤتمرات المهرجان طوال مدة انعقاده، وسط ظهور مميز لنجوم الفن على السجادة الحمراء.

كما شهد مهرجان الجونة هذا العام مشاركة 55 فيلما روائيا طويلاً ووثائقيا، إضافةً إلى 16 فيلما قصيرا من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

اقرأ أيضا:

18 صورة .. أسماء جلال وأمينة خليل في سابع يوم لمهرجان الجونة

بملابس سوداء..بشرى وزوجها على السجادة الحمراء بالجونة حدادا على مصطفى فهمي