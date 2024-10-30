مهرجان الجونة

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الجونة السينمائي.. تامر محسن: تقمص الممثل ودخوله الشخصية ليس بسهل

10:07 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (9)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (8)
  • عرض 25 صورة
    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (5)
  • عرض 25 صورة
    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (4)
  • عرض 25 صورة
    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (3)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (6)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (24)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (23)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (22)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (7)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (20)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (2)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (19)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (18)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (25)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (16)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (14)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (13)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (12)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (11)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (10)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (1)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (21)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (17)
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الجونة- منى الموجي:

قال المخرج تامر محسن، إنه يرى العلاقة بين المخرج والممثل طبيعية، مشيرا إلى أن العمل بالمجال الفني شيء صعب جدا، إلى جانب كونه ممتع.

وأوضح تامر في جلسة حوارية بعنوان توجيه الممثلين، أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأربعاء 30 أكتوبر: الممثل يمر بظرف عصبي ثقيل وليس سهلا، فتقمصه ودخوله للشخصية ليس بسهل، الكل يبحث عن الأفضل ونسعى لإيجاد طريقة تجعلنا نعمل بطريقة جيدة، دون أن يفهم أي فرد أننا نضايق بعضنا البعض".

الجلسة أدارها الفنان صدقي صخر، وحضرها: هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، محمد فراج، بسنت شوقي، ياسمينا العبد، أحمد داود، فدوى عابد، سارة عبدالرحمن، كريمة منصور، داليا شوقي، عمر الشناوي، حسن أبو الروس، السيناريست إنچي علاء، خالد منصور، شادي ألفونس، جوهرة.

المخرج تامر محسن مهرجان الجونة السينمائي صدقي صخر
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