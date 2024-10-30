50 صورة.. "الكابلز" يخطفون الأضواء في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

طلاب أكاديمية MBC ونجوم السعودية يشاركون في نشاطات وفعاليات على هامش

كتب - معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد

أشعلت الثنائيات "الكابلز" الأجواء على السجادة الحمراء في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالات لا تُنسى.

تألق عدد من ثنائيات الفن على السجادة الحمراء بأناقة رفيعة المستوى، وأبهرو الجمهور بإطلالاتهم اللافتة في مهرجان الجونة.

وفي التقرير التالي يستعرض "مصراوي"، أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور بأفضل إطلالة:

بشرى وزوجها

تألقت الفنانة بشرى رفقة زوجها خالد حميدة، عقب حضورهما على السجادة الحمراء، ضمن العرض الخاص لفيلم "الفستان الأبيض" في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي.

وارتدت بشرى فستان طويل باللون الأسود، بينما ورتدى زوجها جاكيت باللون الأزرق وبنطال باللون البيج.

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

خطفت الفنانة هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح الأنظار، من العرض الخاص لفيلم "الفستان الأبيض، ضمن فعاليات اليوم السابع، لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وتألقت هنادي بالفستان أبيض طويل، أبرز جمالها وأناقتها، بينما حضر أحمد خالد مرتدي بدلة رجالي تشبه "البيجاما".

آروى جودة وخطيبها

خطفت الفنانة آروى جودة الأنظار رفقة خطيبها في ظهورهما على السجادة الحمراء، ضمن فعاليات مهرجان مهرجان الجونة، في دورته السابعة.

وظهرت آروى مرتدية فستان طويل باللون الأحمر والأسود، وارتدى خطيبها بدلة وقميص باللونين الأسود.

آسر ياسين وزوجته

ظهر الفنان آسر ياسين بإطلالة شبابية في فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، ضمن مشاركته في العرض الخاص لفيلم "الفستان الأبيض".

وخطف آسر ياسين الأنظار بإطلالة جاذبة، يرتدي بدلة سوداء مع قميص بنص اللون، بينما ارتدت زوجته فستان أسود قصير.

محمد فراج وبسنت شوقي

ظهرت الفنانة بسنت شوقي وزوجها، بإطلالة بيضاء على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة، بالعرض الخاص لفيلم "الفستان الأبيض".

وارتدت بسنت فستان طويل باللون الأبيض، بينما ارتدى محمد فراج بدلة باللون الأبيض أيضًا.

الفنان أبو وأسرته

حرص على التواجد في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي، الفنان أبو وزوجته وإبنه، والتقطوا الصور على السجادة الحمراء، من ظهورهم في العرض الخاص لفيلم "الفستان الأبيض".

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي.