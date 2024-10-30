الجونة السينمائي.. تامر محسن: دور المخرج مساعدة الممثل للتخلص من الأنا

الجونة- منى الموجي:

قال المخرج تامر محسن إن هناك ممثل لا يستطيع السيطرة على عقله، لأن قبل الكاميرا وأثناء التصوير يطرح عشرات الأسئلة، يفكر في الأنا، في نفس الوقت الذي من المفترض فيه أن يقدم شخصية بعيدة عن الأنا.

وأوضح تامر في جلسة حوارية أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، أن دوره كمخرج مساعدة الممثل في التخلص من الأنا لوهلة حتى ينجح في الدخول للشخصية.

وتابع ردا على سيطرة المخرج على الممثل: "هي مش سيطرة هي محاولة لمساعدة الممثل، لو هيكرهني ويحب الدور واللي احنا عملناه موافق، احنا بنشتغل لصالح العمل نفسه مش على بالي فكرة الحب ومين المسيطر، دوري أساعد كل عناصر العمل الفني وأفكرهم إن احنا بنشتغل عند هذا المسلسل".

وأشار تامر إلى أن الممثل أحيانا يفتتن بنفسه عند تقديمه مشهد "حلو" الأمر الذي يجعله يقدم المشاهد التالية بصورة غير جيدة، مؤكدا أنه يحاول اكتشاف هو أمام أي نوع من الممثلين.

الجلسة أدارها الفنان صدقي صخر، وحضرها: هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، محمد فراج، بسنت شوقي، ياسمينا العبد، أحمد داود، فدوى عابد، سارة عبدالرحمن، كريمة منصور، داليا شوقي، عمر الشناوي، حسن أبو الروس، السيناريست إنچي علاء، خالد منصور، شادي ألفونس، جوهرة.