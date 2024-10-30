"أسد لقاء وقطة آية سماحة".. أبرز تاتوهات النجمات بمهرجان الجونة السينمائي

كتب - معتز عباس:

خطفت نجمات الفن أنظار الحضور في مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالات جريئة ومبتكرة.

شهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي هذا العام تنافسًا شرسًا بين النجمات في اختيار أزياء مبتكرة وفريدة.

وظهر العديد منهن وهن يضعن وشوم "تاتوهات" على أماكن متفرقة من أجسادهن، خلال تواجدهن على السجادة الحمراء للمهرجان، والتي نالت استحسان جمهور التواصل الاجتماعي.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز تاتوهات نجمات الفن في مهرجان الجونة:

لقاء الخميسي

أطلت الفنانة لقاء الخميسي في اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي، بفستان طويل وبطن مفتوح.

وحرصت لقاء على الدوران بخفة أمام عدسات المصورين، وبرز تاتو الأسد الموجود أسفل رقبتها أثناء دورانها.

هاجر السراج

خطفت الفنانة هاجر السراج على "الريد كاربت"، خلال مشاركتها العرض الخاص لفيلم "الفستان الأبيض"، ضمن فعاليات سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي لعام 2024.

وظهرت هاجر السراج بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل، ووضعت تاتو على ذراعها الأيمن عبارة عن "نحلة".

آية سماحة

خطفت الفنانة آية سماحة الأنظار، من مشاركتها في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي، لتظهر مرتدية بدلة رجالي كلاسيكية، وأبرزت وشم قطتها الراحلة على ذراعها الأيسر.

أمينة خليل

أشعلت الفنانة أمينة خليل الاجواء، على "الريد كاربت"، من مهرجان السينمائي، بعد ظهورها بإطلالة جريئة، لتكشف عن ملامحها الجميلة وأبرزت "تاتو" في ذراعها الأيسر.

شهد اليوم الأربعاء، سابع أيام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، عرض عدد كبير من الأفلام المشاركة في برامج المهرجان المختلفة، وهي، الفستان الأبيض، قشر البندق، الحجرة المجاورة، موت بلا رحمة، بذرة التين المقدس، وغيرها من الأفلام.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة يوم 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل، وشهدت فعاليات الأيام السابقة، إقامة جلسات حوارية لعدد من المخرجين والصناع: إسعاد يونس، المخرج هاني أبو أسعد، محمود حميدة.