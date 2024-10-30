160 صورة.. تواجد كبير لنجوم ونجمات الفن في عرض "الفستان الأبيض" بالجونة السينمائي

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم الأربعاء 30 أكتوبر، ضمن فعاليات دورته السابعة عرضا لفيلم "الفستان الأبيض"، وشهدت السجادة الحمراء تواجد كبير لنجوم ونجمات الفن، الذين حرصوا على تهنئة صناع الفيلم.

وشهدت السجادة الحمراء حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: تامر حبيب، هنادي مهنا، أحمد مجدي، يسري نصرالله، جيهان الشماشرجي، ركين سعد، تامر عشري، محمد حفظي، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، طارق الشناوي، شريف رمزي، فدوى عابد، بسنت شوقي، محمد فراج، داليا شوقي، أروى جودة، عمر الشناوي، آية سماحة.

كما حضر: أسماء جلال، ياسمين رئيس، آسر ياسين، سلوى محمد علي، فاطمة الناصر، مايان السيد، أمينة خليل، سيد رجب، رانيا محمود ياسين، كريم قاسم.

الفستان الأبيض يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلقت فعالياته في 24 أكتوبر الجاري ومن المقرر أن تستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل.

يشارك في بطولة الفيلم ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح، سلوى محمد علي تأليف وإخراج جيلان عوف.