مهرجان الجونة

إعلان

160 صورة.. تواجد كبير لنجوم ونجمات الفن في عرض "الفستان الأبيض" بالجونة السينمائي

09:23 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 160 صورة
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (99)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (96)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (95)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (94)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (93)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (92)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (91)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (90)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (9)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (89)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (98)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (87)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (86)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (84)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (83)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (82)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (81)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (80)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (8)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (79)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (78)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (77)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (76)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (75)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (88)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (74)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (73)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (72)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (70)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (97)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (69)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (68)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (67)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (66)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (65)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (64)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (63)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (7)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (61)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (60)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (6)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (71)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (58)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (57)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (56)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (59)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (54)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (53)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (52)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (51)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (55)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (50)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (62)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (49)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (47)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (46)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (45)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (44)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (48)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (42)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (41)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (40)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (4)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (39)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (38)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (37)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (43)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (35)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (34)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (5)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (32)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (31)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (30)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (3)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (29)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (28)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (27)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (33)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (25)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (24)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (26)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (22)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (21)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (36)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (2)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (19)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (23)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (18)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (160)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (20)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (159)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (158)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (16)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (157)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (156)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (17)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (153)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (152)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (154)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (150)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (15)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (149)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (151)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (148)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (147)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (146)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (145)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (144)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (142)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (141)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (143)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (14)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (139)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (155)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (137)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (136)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (138)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (134)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (133)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (140)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (135)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (132)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (130)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (129)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (128)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (127)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (131)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (125)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (124)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (123)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (13)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (121)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (126)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (12)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (119)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (118)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (122)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (120)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (115)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (114)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (113)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (112)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (111)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (117)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (11)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (109)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (108)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (107)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (106)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (105)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (104)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (103)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (102)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (101)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (100)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (10)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (110)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (1)
  • عرض 160 صورة
    نجوم ونجمات الفن في عرض الفستان الأبيض بالجونة السينمائي (116)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم الأربعاء 30 أكتوبر، ضمن فعاليات دورته السابعة عرضا لفيلم "الفستان الأبيض"، وشهدت السجادة الحمراء تواجد كبير لنجوم ونجمات الفن، الذين حرصوا على تهنئة صناع الفيلم.

وشهدت السجادة الحمراء حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: تامر حبيب، هنادي مهنا، أحمد مجدي، يسري نصرالله، جيهان الشماشرجي، ركين سعد، تامر عشري، محمد حفظي، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، طارق الشناوي، شريف رمزي، فدوى عابد، بسنت شوقي، محمد فراج، داليا شوقي، أروى جودة، عمر الشناوي، آية سماحة.

كما حضر: أسماء جلال، ياسمين رئيس، آسر ياسين، سلوى محمد علي، فاطمة الناصر، مايان السيد، أمينة خليل، سيد رجب، رانيا محمود ياسين، كريم قاسم.

الفستان الأبيض يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلقت فعالياته في 24 أكتوبر الجاري ومن المقرر أن تستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل.

يشارك في بطولة الفيلم ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح، سلوى محمد علي تأليف وإخراج جيلان عوف.

مهرجان الجونة السينمائي فيلم الفستان الأبيض نجوم الفن هنادي مهنا أحمد مجدي داليا مصطفى أسماء جلال آسر ياسين أمينة خليل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جيهان خليل بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم "الفستان الأبيض" بالجونة (صور)

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو