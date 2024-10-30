ياسمين العبد بإطلالة ناعمة وجذابة في سابع أيام مهرجان الجونة
08:47 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد
تألقت الفنانة ياسمين العبد خلال حضورها اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جذابة.
وارتدت ياسمين فستان طويل كت باللون الأوف وايت مزينا من الأعلى.
واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.
وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.
وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.
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