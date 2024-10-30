بالصور| آسر ياسين بحركات عفوية على السجادة الحمراء لـ"الفستان الأبيض" بـ"الجونة السينمائي"

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

حرص النجم آسر ياسين على حضور فيلم الفستان الأبيض، المشارك في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، وتواجد على السجادة الحمراء قبل عرض الفيلم.

وظهر آسر بحركات عفوية ومازح الكاميرات الموجودة، كما التُقطت له صورا بصحبة زوجته.

وشهدت السجادة الحمراء حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: ركين سعد، تامر عشري، محمد حفظي، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، طارق الشناوي، شريف رمزي، فدوى عابد، بسنت شوقي، محمد فراج، داليا شوقي، أروى جودة.

الفستان الأبيض يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلقت فعالياته في 24 أكتوبر الجاري ومن المقرر أن تستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل.

يشارك في بطولة الفيلم ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح، سلوى محمد علي تأليف وإخراج جيلان عوف.