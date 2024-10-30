مهرجان الجونة

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بالفيديو.. هنادي مهنا وأحمد خالد صالح أجمل "كابل" على السجادة الحمراء مهرجان الجونة

08:24 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
  • عرض 16 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
  • عرض 16 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
  • عرض 16 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
  • عرض 16 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
  • عرض 16 صورة
    هنادي مهنا من مهرجان الجونة
  • عرض 16 صورة
    هنادي مهنا من مهرجان الجونة
  • عرض 16 صورة
    هنادي مهنا من مهرجان الجونة
  • عرض 16 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
  • عرض 16 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
  • عرض 16 صورة
    هنادي مهنا من مهرجان الجونة
  • عرض 16 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
  • عرض 16 صورة
    هنادي مهنا من مهرجان الجونة
  • عرض 16 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
  • عرض 16 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
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كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، الأنظار إليهما خلال ظهورهما على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة، خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "الفستان الأبيض".

وظهرت هنادي وأحمد خالد صالح كأجمل "كابلز" على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة.

فيلم "الفستان الأبيض" من تأليف وإخراج جيلان عوف، وتدور أحداثه حول "وردة"، عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة من الحفل، مما يدفعها للبحث عن فستان بديل برفقة صديقتها في شوارع القاهرة. تعكس القصة رحلة عميقة لاكتشاف الذات وعلاقتها بالمدينة.

الفيلم هو أول إنتاج مشترك بين شركتي فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي وذا بلانيت ستوديو للمنتج طارق نصر، من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال و سلوى محمد علي ولبني ونس وأروى جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال. ويضم فريق العمل للفيلم "أحمد عبد الله السيد" كمنتج إبداعي، و"عمر أبو دومة" كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، والموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي".

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة يوم 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل، وشهدت فعاليات الأيام السابقة، إقامة جلسات حوارية لعدد من المخرجين والصناع: إسعاد يونس، المخرج هاني أبو أسعد، محمود حميدة.

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مهرجان الجونة اليوم السابع بمهرجان الجونة هنادي مهنا أحمد خالد صالح هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
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