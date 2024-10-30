"شياكة وجراءة".. هاجر السراج تستعرض جمالها على "ريد كاربت" مهرجان الجونة

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة هاجر السراج، على الظهور بشكل لافت على "الريد كاربت"، من العرض الخاص لفيلم "الفستان الأبيض"، ضمن فعاليات سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي لعام 2024.

وظهرت هاجر السراج بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل، لتخطف الأنظار وعدسات الكاميرات.

شهد اليوم الأربعاء، سابع أيام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، عرض عدد كبير من الأفلام المشاركة في برامج المهرجان المختلفة، وهي، الفستان الأبيض، قشر البندق، الحجرة المجاورة، موت بلا رحمة، بذرة التين المقدس، وغيرها من الأفلام.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة يوم 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل، وشهدت فعاليات الأيام السابقة، إقامة جلسات حوارية لعدد من المخرجين والصناع: إسعاد يونس، المخرج هاني أبو أسعد، محمود حميدة.