مهرجان الجونة

إعلان

بالصور| أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان قبل عرض "الفستان الأبيض" بـ"الجونة السينمائي"

08:19 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 28 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

استقبلت النجمة أمينة خليل صديقتها الفنانة أسماء جلال بالأحضان والقبلات على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، قبل عرض فيلم الأخيرة "الفستان الأبيض" المشارك في الدورة السابعة.

واعتمدت أسماء إطلالة جذابة خطفت الأنظار. وشهدت السجادة الحمراء حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: ركين سعد، تامر عشري، محمد حفظي، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، طارق الشناوي، شريف رمزي، فدوى عابد، بسنت شوقي، محمد فراج، داليا شوقي، أروى جودة.

الفستان الأبيض يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلقت فعالياته في 24 أكتوبر الجاري ومن المقرر أن تستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل.

يشارك في بطولة الفيلم ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح، سلوى محمد علي تأليف وإخراج جيلان عوف.

أمينة خليل أسماء جلال فيلم الفستان الأبيض مهرجان الجونة السينمائي افتتاح مهرجان الجونة السينمائي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"شياكة وجراءة".. هاجر السراج تستعرض جمالها على "ريد كاربت" مهرجان الجونة

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو