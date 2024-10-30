بالصور| أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان قبل عرض "الفستان الأبيض" بـ"الجونة السينمائي"

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

استقبلت النجمة أمينة خليل صديقتها الفنانة أسماء جلال بالأحضان والقبلات على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، قبل عرض فيلم الأخيرة "الفستان الأبيض" المشارك في الدورة السابعة.

واعتمدت أسماء إطلالة جذابة خطفت الأنظار. وشهدت السجادة الحمراء حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: ركين سعد، تامر عشري، محمد حفظي، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، طارق الشناوي، شريف رمزي، فدوى عابد، بسنت شوقي، محمد فراج، داليا شوقي، أروى جودة.

الفستان الأبيض يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلقت فعالياته في 24 أكتوبر الجاري ومن المقرر أن تستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل.

يشارك في بطولة الفيلم ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح، سلوى محمد علي تأليف وإخراج جيلان عوف.