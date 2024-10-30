مهرجان الجونة

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آروى جودة وخطيبها في إطلالة رومانسية على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

08:11 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    آروى جودة في مهرجان الجونة
  • عرض 8 صورة
    آروى جودة في مهرجان الجونة
  • عرض 8 صورة
    خطيب آروي جودة فى مهرجان الجونة
  • عرض 8 صورة
    آروى جودة وخطيبها
  • عرض 8 صورة
    آروى جودة وخطيبها
  • عرض 8 صورة
    آروى جودة في مهرجان الجونة
  • عرض 8 صورة
    آروى جودة في مهرجان الجونة
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كتب - معتز عباس:

تصوير -علاء أحمد:

خطفت الفنانة آروى جودة الأنظار رفقة خطيبها في ظهورهما على السجادة الحمراء، ضمن فعاليات مهرجان مهرجان الجونة، في دورته السابعة.

وظهرت آروى مرتدية فستان طويل باللون الأحمر والأسود، وارتدى خطيبها بدلة وقميص باللونين الأسود.

شهد اليوم الأربعاء، سابع أيام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، عرض عدد كبير من الأفلام المشاركة في برامج المهرجان المختلفة، وهي، الفستان الأبيض، قشر البندق، الحجرة المجاورة، موت بلا رحمة، بذرة التين المقدس، وغيرها من الأفلام.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة يوم 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل، وشهدت فعاليات الأيام السابقة، إقامة جلسات حوارية لعدد من المخرجين والصناع: إسعاد يونس، المخرج هاني أبو أسعد، محمود حميدة.

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