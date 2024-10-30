مهرجان الجونة

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بالصور.. آروى جودة ترقص مع يسري نصر الله على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

08:00 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    اروى جودة ويسري نصر الله في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 3 صورة
    اروى جودة ويسري نصر الله في مهرجان الجونة السينمائي (1)
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كتب - معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد:

حرصت الفنانة أروى جودة على مشاركة المخرج يسري نصر الله الرقص، في لقطة طريقة أمام المصورين والحاضرين على السجادة الحمراء، في العرض الخاص من فيلم "الفستان الأبيض"، مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السابعة.

والتقطت عدسات التصوير، صورًا لـ آروى جودة وهي ترقص مع يسري نصر الله بشكل لطيف، في لقطة بارزة ضمن فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي.

أروى جودة المخرج يسري نصر الله فيلم الفستان الأبيض مهرجان الجونة السينمائي
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