بالصور| أسماء جلال بإطلالة جذابة بعرض "الفستان الأبيض" بـ"الجونة السينمائي".. وركين سعد وتامر عشري يحضران

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

بإطلالة جذابة خطفت الفنانة أسماء جلال الأنظار على السجادة الحمراء، في مهرجان الجونة السينمائي، قبل عرض فيلمها الفستان الأبيض الذي تشارك في بطولته إلى جوار النجمة ياسمين رئيس.

وشهدت السجادة الحمراء حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: ركين سعد، تامر عشري، محمد حفظي، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، طارق الشناوي، شريف رمزي، فدوى عابد، بسنت شوقي، محمد فراج، داليا شوقي، أروى جودة.

الفستان الأبيض يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلقت فعالياته في 24 أكتوبر الجاري ومن المقرر أن تستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل.

يشارك في بطولة الفيلم ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح، سلوى محمد علي تأليف وإخراج جيلان عوف.