مهرجان الجونة

إعلان

بالصور| أسماء جلال بإطلالة جذابة بعرض "الفستان الأبيض" بـ"الجونة السينمائي".. وركين سعد وتامر عشري يحضران

07:56 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    ركين سعد (6)
  • عرض 18 صورة
    ركين سعد (8)
  • عرض 18 صورة
    ركين سعد (7)
  • عرض 18 صورة
    ركين سعد (4)
  • عرض 18 صورة
    ركين سعد (3)
  • عرض 18 صورة
    ركين سعد (2)
  • عرض 18 صورة
    ركين سعد (1)
  • عرض 18 صورة
    تامر عشري (3)
  • عرض 18 صورة
    ركين سعد (5)
  • عرض 18 صورة
    تامر عشري (2)
  • عرض 18 صورة
    أسماء جلال (5)
  • عرض 18 صورة
    تامر عشري (4)
  • عرض 18 صورة
    أسماء جلال (4)
  • عرض 18 صورة
    أسماء جلال (2)
  • عرض 18 صورة
    أسماء جلال (1)
  • عرض 18 صورة
    تامر عشري (1)
  • عرض 18 صورة
    أسماء جلال (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

بإطلالة جذابة خطفت الفنانة أسماء جلال الأنظار على السجادة الحمراء، في مهرجان الجونة السينمائي، قبل عرض فيلمها الفستان الأبيض الذي تشارك في بطولته إلى جوار النجمة ياسمين رئيس.

وشهدت السجادة الحمراء حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: ركين سعد، تامر عشري، محمد حفظي، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، طارق الشناوي، شريف رمزي، فدوى عابد، بسنت شوقي، محمد فراج، داليا شوقي، أروى جودة.

الفستان الأبيض يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلقت فعالياته في 24 أكتوبر الجاري ومن المقرر أن تستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل.

يشارك في بطولة الفيلم ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح، سلوى محمد علي تأليف وإخراج جيلان عوف.

أسماء جلال تامر عشري مهرجان الجونة السينمائي نجوم الفن ركين سعد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور.. آروى جودة ترقص مع يسري نصر الله على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو