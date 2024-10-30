مهرجان الجونة

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إطلالة ساحرة.. جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار على "الريد كاربت" بمهرجان الجونة

07:40 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 6 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 6 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 6 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 6 صورة
    جيهان الشماشرجي
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة جيهان الشماشرجي عدسات التصوير، عقب ظهورها للمرة الثانية على السجادة الحمراء، من العرض الخاص لفيلم "الفستان الأبيض، ضمن فعاليات اليوم السابع، لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة لعام 2024.

وظهرت جيهان مرتدية "جمبسوت" أسود لامع، كشف عن جمالها وأناقتها.

شهد اليوم الأربعاء، سابع أيام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، عرض عدد كبير من الأفلام المشاركة في برامج المهرجان المختلفة، وهي، الفستان الأبيض، قشر البندق، الحجرة المجاورة، موت بلا رحمة، بذرة التين المقدس، وغيرها من الأفلام.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة يوم 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل، وشهدت فعاليات الأيام السابقة، إقامة جلسات حوارية لعدد من المخرجين والصناع: إسعاد يونس، المخرج هاني أبو أسعد، محمود حميدة.

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