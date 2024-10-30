مايان السيد بإطلالة جريئة بالعرض الخاص لـ"الفستان الأبيض" بالجونة (صور)

كتب- هاني صابر:

تصوير - علاء أحمد:

ظهرت الفنانة مايان السيد، بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة، خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "الفستان الأبيض".

الفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف، وتدور أحداثه حول "وردة"، عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة من الحفل، مما يدفعها للبحث عن فستان بديل برفقة صديقتها في شوارع القاهرة. تعكس القصة رحلة عميقة لاكتشاف الذات وعلاقتها بالمدينة.

فيلم الفستان الأبيض هو أول إنتاج مشترك بين شركتي فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي وذا بلانيت ستوديو للمنتج طارق نصر، من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال و سلوى محمد علي ولبني ونس وأروى جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال. ويضم فريق العمل للفيلم "أحمد عبد الله السيد" كمنتج إبداعي، و"عمر أبو دومة" كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، والموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي".

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة يوم 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل، وشهدت فعاليات الأيام السابقة، إقامة جلسات حوارية لعدد من المخرجين والصناع: إسعاد يونس، المخرج هاني أبو أسعد، محمود حميدة.

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