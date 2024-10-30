بعد شائعات الطلاق.. هنادي مهنا مع زوجها بفستان أبيض كالعروسة في الجونة (صور)

طلاب أكاديمية MBC ونجوم السعودية يشاركون في نشاطات وفعاليات على هامش

كتب - معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد:

خطفت الفنانة هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح الأنظار، من العرض الخاص لفيلم "الفستان الأبيض، ضمن فعاليات اليوم السابع، لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وتألقت هنادي بالفستان أبيض طويل، أبرز جمالها وأناقتها، بينما حضر أحمد خالد مرتدي بدلة رجالي تشبه "البيجاما".

ويأتي ظهور الثنائي هنادي وزوجها معا بعد شائعات طلاقهما خلال الأيام الماضية التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي.

يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.