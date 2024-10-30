مهرجان الجونة

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18 صورة .. أسماء جلال وأمينة خليل في سابع يوم لمهرجان الجونة

06:25 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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كتب- هاني صابر:

تصوير- علاء أحمد:

شاركت الفنانتان أسماء جلال وأمينة خليل، في فعاليات سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام.

وشهد اليوم السابع تنظيم المهرجان عدة لقاءات إعلامية لصناع الأفلام المشاركة في المسابقات المختلفة، بينها الفيلم الجزائري 196 متر، الفيلم المغربي الكل يحب تودا، والفنان الفلسطيني كامل الباشا، والفيلم القصير أمانة البحر والفيلم القصير my mother is a cow.

كما أقيمت جلسة حوارية مع المخرج تامر محسن بعنوان توجيه الممثلين، شهدت حضور عدد كبير من النجوم الشباب، بينهم: محمد فراج، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، بسنت شوقي، داليا شوقي، هنادي مهنى، السيناريست إنجي علاء الفنان عمر الشناوي، الفنان محمد الموجي، وأدار الجلسة الفنان صدقي صخر.

أسماء جلال أمينة خليل سابع أيام مهرجان الجونة مهرجان الجونة
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