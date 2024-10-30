"من الجونة".. رانيا منصور وابنتها في أحدث ظهور

طلاب أكاديمية MBC ونجوم السعودية يشاركون في نشاطات وفعاليات على هامش

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها، أحدث ظهور لها، وظهرت برفقة ابنتها داخل "يخت"، ولاقت الصور إعجاب متابعيها.

ونشرت رانيا الصور عبر حسابها لخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأخضر.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "أجمل وأرق ما رأت عيني، حلوين أوي، تحفة، ربنا يحفظكم، شبه بعض كتير ماشاء الله".

يذكر أن الفنانة رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

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