5 صور لـ علي قاسم في اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

تواجد الفنان علي قاسم في منطقة البلازا بسابع أيام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتقطت عدسة مصراوي عدة صور له.

وشهد اليوم السابع تنظيم المهرجان عدة لقاءات إعلامية لصناع الأفلام المشاركة في المسابقات المختلفة، بينها الفيلم الجزائري 196 متر، الفيلم المغربي الكل يحب تودا، والفنان الفلسطيني كامل الباشا، والفيلم القصير أمانة البحر والفيلم القصير my mother is a cow.

كما أقيمت جلسة حوارية مع المخرج تامر محسن بعنوان توجيه الممثلين، شهدت حضور عدد كبير من النجوم الشباب، بينهم: محمد فراج، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، بسنت شوقي، داليا شوقي، هنادي مهنى، السيناريست إنجي علاء الفنان عمر الشناوي، الفنان محمد الموجي، وأدار الجلسة الفنان صدقي صخر.