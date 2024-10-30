بالصور| الكلبة توحة (كراميل) تبتسم لحضور مهرجان الجونة السينمائي.. من هي؟

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

أشاعت الكلبة توحة المشاركة في الفيلم الروائي القصير "أمانة البحر" حالة من البهجة في منطقة البلازا، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الأربعاء.

الكلبة التي ظهرت باسم توحة في الفيلم، اسمها في الحقيقة كراميل، وحضرت مع مخرجة العمل هند سهيل.

فيلم أمانة البحر تدور أحداثه حول زين مراهق في السادسة عشر من عمره، توفيت والدته، وأثناء الاستعداد للدفن، يقرر زين بطريقة غير عقلانية سرقة جثة والدته التي كانت في سيارة شقيقه، لكي يحقق حلم والدته المنتظر بزيارة البحر. يقود السيارة بتهور بعيدا عن قريته الصغيرة المتواضعة ومنزله الذي لا يعرف غيره، ليجد نفسه على الطريق السريع، حيث يواجه تجربة سوف تغير حياته إلى الأبد.

أمانة البحر إنتاج مصر السويد، إخراج هند سهيل، بطولة نبيل بطرس، عماد يعقوب، جرجس لبن، أسامة طه.