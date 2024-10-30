مهرجان الجونة

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بالصور| الكلبة توحة تظهر مع مخرجة "أمانة البحر" في مهرجان الجونة السينمائي

03:10 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الكلبة توحة تظهر مع المخرجة هند سهيل
  • عرض 5 صورة
    الكلبة توحة تظهر مع المخرجة هند سهيل
  • عرض 5 صورة
    الكلبة توحة تظهر مع المخرجة هند سهيل
  • عرض 5 صورة
    الكلبة توحة تظهر مع المخرجة هند سهيل
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الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

شهد مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأربعاء 30 أكتوبر، في يومه السابع، لقطة طريفة، تمثلت في حضور الكلبة توحة (كراميل) التي شاركت في الفيلم الروائي القصير أمانة البحر، مع المخرجة هند سهيل، لمنطقة البلازا في مهرجان الجونة السينمائي.

فيلم أمانة البحر تدور أحداثه حول زين مراهق في السادسة عشر من عمره، توفيت والدته، وأثناء الاستعداد للدفن، يقرر زين بطريقة غير عقلانية سرقة جثة والدته التي كانت في سيارة شقيقه، لكي يحقق حلم والدته المنتظر بزيارة البحر. يقود السيارة بتهور بعيدا عن قريته الصغيرة المتواضعة ومنزله الذي لا يعرف غيره، ليجد نفسه على الطريق السريع، حيث يواجه تجربة سوف تغير حياته إلى الأبد.

أمانة البحر إنتاج مصر السويد، إخراج هند سهيل، بطولة نبيل بطرس، عماد يعقوب، جرجس لبن، أسامة طه.

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