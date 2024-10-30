بالصور| أسماء جلال تحضر جلسة "توجيه الممثلين" لـ تامر محسن بـ"الجونة السينمائي"

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي في سابع أيام دورته السابعة، اليوم الأربعاء جلسة حوارية مع المخرج تامر محسن حول كيفية توجيه الممثلين، وأدارها الفنان صدقي صخر.

وحرصت الفنانة أسماء جلال على حضور الجلسة، والتي شهدت تواجد كوكبة من نجوم ونجمات الفن، بينهم: هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، محمد فراج، بسنت شوقي، ياسمينا العبد، أحمد داود، فدوى عابد، سارة عبدالرحمن، كريمة منصور، داليا شوقي، عمر الشناوي، حسن أبو الروس، السيناريست إنچي علاء، خالد منصور، جوهرة، ومصممة الملابس ريم العدل، شادي ألفونس، فاطمة الناصر.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة مساء يوم الخميس 24 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر.