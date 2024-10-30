أحمد داود وجوهرة وبسنت شوقي.. 30 صورة للنجوم في جلسة "توجيه الممثلين" بـ"الجونة السينمائي"

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي في سابع أيام دورته السابعة، اليوم الأربعاء جلسة لمناقشة كيفية توجيه الممثل، للمخرج تامر محسن، وأدارها الفنان صدقي صخر.

وشهدت الجلسة حضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن، بينهم: هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، محمد فراج، بسنت شوقي، ياسمينا العبد، أحمد داود، فدوى عابد، سارة عبدالرحمن، كريمة منصور، داليا شوقي، عمر الشناوي، حسن أبو الروس، السيناريست إنچي علاء، خالد منصور، جوهرة، ومصممة الملابس ريم العدل، شادي ألفونس.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة مساء يوم الخميس 24 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر.