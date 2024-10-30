اليوم.. عرض "الفستان الأبيض" و"قشر البندق" ضمن فعاليات مهرجان الجونة

الجونة- منى الموجي:

يشهد يوم الأربعاء 30 أكتوبر، سابع أيام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، عرض عدد كبير من الأفلام المشاركة في برامج المهرجان المختلفة، وهي..

مركز الجونة

للمؤتمرات والثقافة

7:00 مساءً | 100 د

الفيلم المصري الفستان الأبيض

9:15 مساءً | 166 د

بذرة التين المقدس

قاعة أوديماكس

( مدرسة منارة )

2:00 مساءً | 94 د

الصراع لأجل لايكيبيا

4:30 مساءً | 133 د

فيلم قشر البندق

7:15 مساءً | 134 د

إبريل

10:00 مساءً | 107 د

الحجرة المجاورة

سي سينما 1

2:00 مساءً | 74 د

برنامج الأفلام القصيرة 3

4:30 مساءً | 118 د

الفتيات يبقين فتيات

7:15 مساءً | 97 د

النَفَس الأخير

10:00 مساءً | 85 د

موت بلا رحمة

سي سينما 2

12:00 مساءً | 71 د

برنامج الأفلام القصيرة 2

4:00 مساءً | 89 د

سيلَما

6:45 مساءً | 84 د

نوع جديد

من البرِّيَّة

9:15 مساءً | 91 د

مشقلب

سي سينما 3

2:00 مساءً | 102 د

الجميع يحب تودا

4:15 مساءً | 95 د

مَن لا أفارقه

6:30 مساءً | 130 د

معجزة تحوُّل الطبقة العاملة إلى أجانب

أكاديمية ديزي

9:00 مساءً | 85 د

آخر فتاة استعراض.

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة مساء يوم الخميس 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل.