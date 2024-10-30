اليوم.. عرض "الفستان الأبيض" و"قشر البندق" ضمن فعاليات مهرجان الجونة
الجونة- منى الموجي:
يشهد يوم الأربعاء 30 أكتوبر، سابع أيام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، عرض عدد كبير من الأفلام المشاركة في برامج المهرجان المختلفة، وهي..
مركز الجونة
للمؤتمرات والثقافة
7:00 مساءً | 100 د
الفيلم المصري الفستان الأبيض
9:15 مساءً | 166 د
بذرة التين المقدس
قاعة أوديماكس
( مدرسة منارة )
2:00 مساءً | 94 د
الصراع لأجل لايكيبيا
4:30 مساءً | 133 د
فيلم قشر البندق
7:15 مساءً | 134 د
إبريل
10:00 مساءً | 107 د
الحجرة المجاورة
سي سينما 1
2:00 مساءً | 74 د
برنامج الأفلام القصيرة 3
4:30 مساءً | 118 د
الفتيات يبقين فتيات
7:15 مساءً | 97 د
النَفَس الأخير
10:00 مساءً | 85 د
موت بلا رحمة
سي سينما 2
12:00 مساءً | 71 د
برنامج الأفلام القصيرة 2
4:00 مساءً | 89 د
سيلَما
6:45 مساءً | 84 د
نوع جديد
من البرِّيَّة
9:15 مساءً | 91 د
مشقلب
سي سينما 3
2:00 مساءً | 102 د
الجميع يحب تودا
4:15 مساءً | 95 د
مَن لا أفارقه
6:30 مساءً | 130 د
معجزة تحوُّل الطبقة العاملة إلى أجانب
أكاديمية ديزي
9:00 مساءً | 85 د
آخر فتاة استعراض.
مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة مساء يوم الخميس 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل.
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