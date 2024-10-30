"الجونة السينمائي" ينعى مصطفى فهمي: نقدم التعازي للأهل والأصدقاء

الجونة- منى الموجي:

نعى القائمون على الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، النجم الكبير مصطفى فهمي، الذي غادر عالمنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 30 أكتوبر، بعد صراع مع المرض.

وجاء في بيان المهرجان: "الممثل المصري مصطفى فهمي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 82 عاما، تاركا خلفه العديد من الأفلام والمسلسلات الأيقونية، تعازينا لأسرته".

وتابع البيان "بقلوب مليئة بالحزن، ينعى مهرجان الجونة السينمائي الفنان الكبير مصطفى فهمي الذي وافته المنية صباح اليوم. ونقدم التعازي للأهل والأصدقاء".

جدير بالذكر أن النجم الكبير حسن يوسف رحل أيضا عن عالمنا صباح أمس الثلاثاء بصورة مفاجئة. وأصاب رحيل النجمين الكبيرين الوسط الفني بحالة من الحزن.

مصطفى فهمي هو شقيق النجم الكبير حسين فهمي، عمل في بداية مشواره بمجال التصوير قبل أن ينتقل للتمثيل، ويشارك في بطولة مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات المهمة.