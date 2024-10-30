هل يقدم طارق العريان جزء ثاني من "السلم والثعبان"؟



كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج طارق العريان عن إمكانية إخراج جزء ثان من فيلمه الشهير "السلم والثعبان" وذلك على هامش تواجده بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وحل العريان ضيفًا على موقع "عرب وود" وتطرق خلال حديثه عن التفكير في إنتاج جزء ثان من فيلم "السلم والثعبان" ولكن بقصة وأبطال مختلفين.

وعن وجود جزء ثان من فيلم "السلم والثعبان" قال: "بنفكر بس بقصص تانية مختلفة بشخصيات مختلفة مش شرط يبقى حازم وياسمين، هاني مش حابب يعمل ده فممكن نغير هو الفيلم في الاخر اسمه السلم والثعبان مش زي ولاد رزق مثلا اللي هو لازم تجيب ولاد رزق".

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احتفل مهرجان الجونة السينمائي بمرور 23 عامًا على عرض فيلم "السلم والثعبان"، وتم تنظيم جلسة جمعت مخرج الفيلم طارق العريان، والمؤلف والمنتج محمد حفظي، وبطلته حلا شيحة، ومؤلف موسيقى الفيلم هشام نزيه.

وعن سر استمرار ارتباط الناس وإعجابهم بالعمل، رغم مرور ٢٣ عاما على عرضه الأول، قال طارق العريان: "النوع الرومانسي يعيش خاصة إذا تم تقديمه بمصداقية، والفيلم كان بسيطا جدا، ونفذناه بشكل عفوي وبروح الارتجال، واعتقد أن هذا هو سبب استمرار نجاح الفيلم وارتباط الجمهور به".

يذكر أن آخر مشاركات المخرج طارق العريان كانت بفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات.



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