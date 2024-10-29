مهرجان الجونة

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جيهان الشماشرجي بالأحمر ونسرين طافش جريئة.. 60 صورة لنجوم الفن في سادس أيام مهرجان الجونة

10:24 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
  • عرض 63 صورة
  • عرض 63 صورة
    آروى جودة من مهرجان الجونة
  • عرض 63 صورة
    آروى جودة من مهرجان الجونة
  • عرض 63 صورة
    آروى جودة من مهرجان الجونة
  • عرض 63 صورة
    آروى جودة من مهرجان الجونة
  • عرض 63 صورة
    آروى جودة من مهرجان الجونة
  • عرض 63 صورة
    آروى جودة من مهرجان الجونة
  • عرض 63 صورة
    آروى جودة وخطيبها
  • عرض 63 صورة
    آروى جودة وخطيبها
  • عرض 63 صورة
    أميرة السيد
  • عرض 63 صورة
    أميرة السيد
  • عرض 63 صورة
    آروى جودة من مهرجان الجونة
  • عرض 63 صورة
    أميرة السيد
  • عرض 63 صورة
    أميرة السيد
  • عرض 63 صورة
    آروى جودة من مهرجان الجونة
  • عرض 63 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 63 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 63 صورة
    أميرة السيد
  • عرض 63 صورة
    أميرة السيد
  • عرض 63 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 63 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 63 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 63 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 63 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 63 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 63 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 63 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي (6)
  • عرض 63 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 63 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 63 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 63 صورة
    بسنت صيام (5)
  • عرض 63 صورة
    فاطمة ناصر (1)
  • عرض 63 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 63 صورة
    فاطمة ناصر (3)
  • عرض 63 صورة
    فاطمة ناصر (4)
  • عرض 63 صورة
    فاطمة ناصر (5)
  • عرض 63 صورة
    فاطمة ناصر (6)
  • عرض 63 صورة
    فاطمة ناصر (2)
  • عرض 63 صورة
    فاطمة ناصر (8)
  • عرض 63 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 63 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 63 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 63 صورة
    فاطمة ناصر (12)
  • عرض 63 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 63 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 63 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 63 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 63 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 63 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 63 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 63 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 63 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 63 صورة
    فاطمة ناصر (7)
  • عرض 63 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 63 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 63 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 63 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 63 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 63 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 63 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 63 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 63 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 63 صورة
    فاطمة ناصر
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كتب - معتز عباس:

خطف نجوم ونجمات الوسط الفني الأنظار والأجواء عقب ظهورهم على السجادة الحمراء، ضمن فعاليات اليوم السادس من الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".

وحرص عدد كبير على حضور عدد من الفعاليات وهم: نسرين طافش، آروى جودة وخطيبها، جيهان الشماشرجي، أميرة السيد، بسنت صيام، فاطمة ناصر، عمرو عابد، نور قدري، محمد الشرنوبي، ياسمين العبد.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي.

يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.
يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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مهرجان الجونة السينمائي إطلالات الجونة نسرين طافش سادس أيام الجونة جيهان الشماشرجي أميرة السيد فاطمة ناصر أروى جودة
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