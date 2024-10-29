جيهان الشماشرجي بالأحمر ونسرين طافش جريئة.. 60 صورة لنجوم الفن في سادس أيام مهرجان الجونة

كتب - معتز عباس:

خطف نجوم ونجمات الوسط الفني الأنظار والأجواء عقب ظهورهم على السجادة الحمراء، ضمن فعاليات اليوم السادس من الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".

وحرص عدد كبير على حضور عدد من الفعاليات وهم: نسرين طافش، آروى جودة وخطيبها، جيهان الشماشرجي، أميرة السيد، بسنت صيام، فاطمة ناصر، عمرو عابد، نور قدري، محمد الشرنوبي، ياسمين العبد.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي.

يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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