رانيا محمود ياسين لـ"مصراوي": حسن يوسف أفلامه مبهجة ولم يفقد روحه الشابة

الجونة- منى الموجي:

عبرت الفنانة رانيا محمود ياسين عن حزنها لفقدان النجم الكبير حسن يوسف، إذا غادر عالمنا صباح اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر.

وقالت رانيا لـ"مصراوي" على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: "الفنان حسن يوسف من أعلام الفن وقامة كبيرة جدا، وخالص عزائي للحاجة شمس، وأسرته كلها".

وتابعت "أفلام حسن يوسف كانت تجعلني أشعر بالبهجة في طفولتي، كنت أبتسم بمجرد رؤيته على الشاشة، أفلامه مبهجة ولم يفقد روحه الشابة حتى أخر لحظة".

وتحدثت رانيا عن الأفلام التي تحب مشاهدتها للنجم الراحل: "بحب جدا للرجال فقط والأفلام التي جمعته بالراحلة سعاد حسني، وكذلك فيلم الخطايا، وتاريخه لا يختصر في كلمتين".

وأشارت رانيا لوجود صداقة عائلية جمعت أسرتها وأسرة حسن يوسف: "والدتي صديقة الحاجة شمس جدا ووالدي كان صديقه، لكنني لا أتذكر هذه المرحلة وقتها كنت طفلة، فقط أتذكر أنني كنت أذهب لمشاهدة المسرحية التي كان يتشارك في بطولتها مع والدتي".

حسن يوسف من أهم نجوم السينما في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأفلام في العصر الذهبي، ومن بين أعماله: أنا حرة، الباب المفتوح، زقاق المدق، التلميذة، المجرم، كفاني يا قلب، صوت الحب، 7 أيام في الجنة، آدم والنساء.