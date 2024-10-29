أول ظهور لجيهان الشماشرجي بإطلالة كلاسيكية في مهرجان الجونة

كتب - معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد:

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة كلاسيكية مميزة، ضمن مشاركتها في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السابعة.

وتألقت جيهان الشماشرجي في أول ظهور لها بمهرجان الجونة، مرتدية بدلة كلاسيكية باللون الأحمر، لتخطف أنظار الحاضرين وعدسات كاميرات التصوير.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة يوم 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل، وشهدت فعاليات الأيام السابقة، إقامة جلسات حوارية لعدد من المخرجين والصناع: إسعاد يونس، المخرج هاني أبو أسعد، محمود حميدة.