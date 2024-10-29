مهرجان الجونة

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أول ظهور لجيهان الشماشرجي بإطلالة كلاسيكية في مهرجان الجونة

08:57 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
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كتب - معتز عباس:
تصوير - علاء أحمد:

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة كلاسيكية مميزة، ضمن مشاركتها في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السابعة.

وتألقت جيهان الشماشرجي في أول ظهور لها بمهرجان الجونة، مرتدية بدلة كلاسيكية باللون الأحمر، لتخطف أنظار الحاضرين وعدسات كاميرات التصوير.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة يوم 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل، وشهدت فعاليات الأيام السابقة، إقامة جلسات حوارية لعدد من المخرجين والصناع: إسعاد يونس، المخرج هاني أبو أسعد، محمود حميدة.

جيهان الشماشرجي مهرجان الجونة السينمائي إطلالات الجونة سادس أيام الجونة
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