"أب روحي للفن".. كيف تفاعل نجوم الفن في مهرجان الجونة مع رحيل حسن يوسف؟

كتب - معتز عباس:

رحل عن عالمنا ظهر اليوم، الثلاثاء، الفنان الكبير حسن يوسف عن عمر يناهز 90 عامًا، تاركاً فراغاً كبيراً وبصمة في قلوب محبيه.

اشتهر الفنان الراحل حسن يوسف بتدينه واهتمامه بالجانب الروحاني، حيث قدم العديد من الأعمال الدينية التي لاقت استحسان الجمهور، أبرزها مسلسل "إمام الدعاة" الذي جسّد فيه سيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

والتقى برنامج "ET بالعربي" العديد من نجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي، الذين عبروا عن حزنهم لوفاة الفنان الكبير حسن يوسف.

وقال الفنان محمد رياض، على هامش مشاركته في مهرجان الجونة: "ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته فقدنا فنان كبير فنان من الفنانين اللي أثروا في وجدنا، هو فنان وأستاذ وانسان كبير ورائع، وعنده خفه دم محصلتش بصراحة سعدت بالقرب منه".

وأضافت الفنانة رانيا محمود ياسين: "أقدم خالص التعازي في الفنان حسن يوسف، فقدنا قامة كبيرة من قامات الفن، حزينه على سماع هذا الخبر، للآسف مش قادرة أحضر الجنازة وأنا في الجونة عشان فيلمي، وبقدم خالص التعازي للفنانة شمس البارودي وأسرته".

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وعلق الفنان شريف رمزي، قائلًا: "خالص التعازي للنجم الكبير والعظيم حسن يوسف، كان أب ثاني ليا واب للصناعة ومن الجيل الذي لن يعوض، وبقول لكل أسرته البقاء لله، نعزي أنفسنا وجمهورنا والنجوم دي لن تتكرر ولن تتعوض".

ومن جانبها قالت الفنانة لقاء الخميسي من مهرجان الجونة: "فقدنا نجم كبير جدا ربنا يحرمه وباذن الله في الجنة، عزائي لكل العيلة".

وعقبت الفنانة سلوى محمد علي: "خبر حزين جدا حسن يوسف أخرج وأنتج ومثل، هو واحد من عشاق السينما، ومن أهم أدواره بالنسبالي ليالي الحلمية، خسرنا نجم كبير الله يرحمه".

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