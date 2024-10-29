نيللي كريم بإطلالة ساحرة من أحدث جلسة تصوير في مهرجان الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة نيللي كريم لجلسة تصوير على هامش حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

ونشرت نيللي صور الجلسة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلاله بفستان ساحر خطفت به الأنظار، وتضمنت الجلسة صور باللونين الأبيض والأسود وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

نظمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي جلسة لمناقشة علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور بحضور نيللي كريم، يوسف الشريف، شريف عبد المسيح، سلمى الفوال، كريم الشناوي، وحكت نيللي موقفًا تعرضت له في كواليس مسلسل "ذات" وقالت: "يعني فيه موقف انهرت من البكاء في كواليس مسلسل ذات لما لمحت نفسي في المراية بملابس الشخصية بعد تقدمها في العمر، ودي كانت أول مرة أفركش في حياتي وروحت البيت ولبست هدومي عشان اتأكد إني مش في حجم الست دي، ووقت تصوير سجن النسا كنت بخرج في حياتي وأنا بشخصية غالية لأنها كانت شخصية صعبة ومسلسل صعب جدا".

وتشارك نيللي كريم بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "الست" بطولة النجمة منى زكي وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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